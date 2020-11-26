İstemedi, amca oğlu kurşun yağdırdı!

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 gün önce Elazığ'dan gelen Sebahattin Öztürk (31),amcasının kızı Leyla Öztürk'ü (23) öldürüp, intihara kalkıştı.

Olay, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 4 gün önce Elazığ'dan geldiği öğrenilen Sebahattin Öztürk (31),daha önce sevgilisi olduğu iddia edilen Leyla Öztürk'ün çalıştığı iş yeri önüne gelip, konuşmak istedi. Leyla Öztürk, konuşmak istemeyince Sebahattin Öztürk üzerinde bulundurduğu tabancayla ateş etti.

4-5 el kızın üzerine ateş eden Sebahattin Öztürk, daha sonra aynı tabancayla kendini vurdu. Kanlar içinde kalan Leyla Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Sebahattin Öztürk olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sebahattin Öztürk'ün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Elazığ Maden'de güvenlik korucusu olduğu öğrenilen 31 Sebahattin Öztürk'ün amcasının kızı Leyla Öztürk'ü daha önce ailesinden istediği, olumsuz cevap aldığı öğrenildi.