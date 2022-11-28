Kabine toplanıyor! Pençe-Kılıç, EYT ve sözleşmeli işçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada Suriye'de yapılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktararak, "Şehitlerle beraber topraklar vatan oluyor. Bir gül bahçesine girercesine, hayatlarının baharında toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bizim inancımızda şehitler ölmez ama bu ülkeye ve millete kem gözle bakan herkesin akıbeti berbat olacaktır. Türkiye kendi güvenliği için, sınırları içinde ve sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Şayet, bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek, tarih ve bizden sonraki nesiller önünde boynumuz bükük kalır" ifadelerini kullanmıştı.

EYT-SÖZLEŞMELİ İŞÇİ

EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu. Bu kapsamda düzenlemenin son hali görüşülecek.

Bilgin sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak" demişti.

Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık. Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak."