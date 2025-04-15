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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplanıyor: Küresel ticaret savaşları, Terörsüz Türkiye hedefi masada | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantıda küresel ticaret savaşları ele alınacak. Toplantının önemli başlıkları arasında Terörsüz Türkiye hedefi, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum da yer aldığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.04.2025 - 08:11 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:50
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        Kabine Toplantısı sona erdi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda küresel ekonomideki karşılıklı restleşmeler masaya yatırıldı.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.24'te başladı.

        ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırıldı. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirildi.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

        27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi bekleniyor. Gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi.

        İSRAİL’İN SALDIRILARI

        İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatını genişletti. Refah’ı tamamen kuşattı. İsrail’in saldırıları Kabine'nin önemli başlıklarından birisi olacak. İsrail’in Suriye’deki üssü bombalaması ve Suriye’deki son durum da kabine Toplantısı’nda gündem başlıkları arasında yer aldı

        ÖĞRETMEN ATAMALARI DA MASADA

        Proje okullarda öğretmen atamalarına nedeniyle başlayan protestolar da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Görüşmede 30 bin öğretmen atamasının gündeme gelebileceği belirtildi.

        ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU DEĞERLENDİRİLDİ

        Hafta sonu Antalya’da düzenlenen ve binlerce uluslararası katılımcıyı ağırlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin sonuçları da Kabine toplantısında ele alındı. Bu toplantıların ardından uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları üzerine detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

        Kabine toplantısı sona erdi.

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