Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda küresel ekonomideki karşılıklı restleşmeler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.24'te başladı.

ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırıldı. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirildi.

27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi bekleniyor. Gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatını genişletti. Refah’ı tamamen kuşattı. İsrail’in saldırıları Kabine'nin önemli başlıklarından birisi olacak. İsrail’in Suriye’deki üssü bombalaması ve Suriye’deki son durum da kabine Toplantısı’nda gündem başlıkları arasında yer aldı

Proje okullarda öğretmen atamalarına nedeniyle başlayan protestolar da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Görüşmede 30 bin öğretmen atamasının gündeme gelebileceği belirtildi.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Hafta sonu Antalya’da düzenlenen ve binlerce uluslararası katılımcıyı ağırlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin sonuçları da Kabine toplantısında ele alındı. Bu toplantıların ardından uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları üzerine detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı sona erdi.