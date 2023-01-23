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Kabine bugün toplanıyor

Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması, Anayasa değişikliği teklifi ve İsveç'teki provokatif eylemlerin masada olması bekleniyor

Giriş: 23.01.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
BUGÜN TOPLANIYOR! Son dakika: Kabine Toplantısı gündemi yoğun! Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması, Anayasa değişikliği teklifi masada
Kabine bugün toplanıyor
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HABERTURK.COM

2023 yılının ikinci Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

VERGİ VE SGK BORÇLARININ YAPLANDIRILMASI MASADA

Toplantıda vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan borç yapılandırma paketinin son şekli kabine toplantısında verilecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları ve milli emlak borçlarının yeniden yapılandırılacağı pakete ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Buna göre yapılandırma kapsamında ana para borçları, korunacak. Ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden ise büyük ölçüde vazgeçilecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi belli bir katsayıyla hesaplanan yeni tutarlar, peşin ve taksitle ödenebilecek.

Öte yandan vatandaşların su başta olmak üzere belediyelere olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında olacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DE MASADA

Başörtüsüne teklifi de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Toplantıda Anayasa değişiklik teklifi için Meclis çalışma takvimi değerlendirilecek.

Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler sonrasında izlenecek yol haritası konuşulacak.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Kabine toplantısında Ankara-Stokholm hattında yaşanan gelişmelerde ele alınacak.

İsveç'in provokasyonlara göz yumması sonrasında iki ülke ilişkilerinde artan tansiyon ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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