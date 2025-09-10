Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ege Son dakika: İzmir'den sonra Bodrum'da da planlı su kesintileri başlıyor | Son dakika haberleri

        İzmir'den sonra Bodrum'da da planlı su kesintileri başlıyor

        Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, dünyaca ünlü turizm bölgesi Bodrum'a su verilmeyeceğini, planlı su kesintilerinin başlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 13:22 Güncelleme: 10.09.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'den sonra Bodrum! Su kesintileri yolda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bodrum'a içme ve kullanma suyu sağlayan Mumcular Barajı'ndan su verilmeyeceğini, planlı su kesintilerinin başlayacağını duyurdu. Kuraklık nedeniyle İzmir'den sonra Bodrum'da da planlı su kesintilerinin başlayacağına dikkat çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Kuraklık etkilerinin devam etmesi durumunda her geçen yıl rezervuarların durumu bir miktar daha kötüleşiyor. Geçen sene Milas'ın Akgedik Barajı'ndan su temini sağlanmış geçici de olsa bir miktar rahatlama yaşanmıştı" dedi.

        Kuraklık ve düşen yağış miktarı kıyı kentlerinde hissedilir hale gelirken, Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere geriledi. Bu kapsamda, MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, “Bodrum ilçemizin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mumcular Barajı'ndan Yarımada'ya sağlanan su, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mumcular Ovası'nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için 8 Eylül itibariyle durdurulmuştur. Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun kesilmesi nedeniyle başta Bodrum merkez mahalleleri olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır. Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

        'İÇME SUYU TEMİNİNDE ZORLUKLAR YAŞANIYOR'

        İçme suyu temininde yaşanan zorluğa dikkat çeken MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "İzmir'den sonra Bodrum'da da planlı kesintiler başladı. Sonbaharın sonuna doğru rezervuarlarda kuruma olacağını öngörmüştük. Şu an için bir kuruma söz konusu değil ancak Mumcular ve Geyik barajlarında yapılan tahsisatın sonuna geldiğimizi görüyoruz. Mumcular Barajı'ndan artık Bodrum'a su verilmeyeceği duyuruldu. Kalan suyun ise tarımsal sulama için tahsis edildiği söyleniyor. Her iki barajda 60 milyon metreküp bir hacmimiz söz konusu, 20 milyon metreküpe yakın bir kayıp kaçağımız var. Ortalama nüfusun Bodrum'da 500 bin kişi olduğunu düşünürsek bu ise 30 milyon metreküplük bir su ihtiyacı demek. Esas sorunumuz rezervuarları dolduramamak ve doğru bir şekilde işletememek" dedi.

        'DURUMUN DAHA KÖTÜ HALE GELECEĞİ GÖZÜKÜYOR'

        Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Diğer taraftan 15 milyon metreküp bir yer altı suyu söz konusu. Bunları aktif bir şekilde kullanamazsak önümüzdeki yıllarda durumun daha kötü hale geleceği gözüküyor. 'Acil durum' demek istemiyorum, zaten acil değil. Bu durumu biliyorduk. Yıllardan beri sürekli içme suyu temininde gerek patlaklar gerekse iletim hatlarının doğru şekilde işletilememesinden kaynaklı zorluklar yaşanıyor. Rezervuarlardaki su miktarı azalınca bu iki stres birleşip, önümüzdeki günlerde sonbaharın sonlarına doğru daha sıkışık hale geliyor. Kuraklık etkilerinin devam etmesi durumunda her geçen yıl rezervuarların durumu bir miktar daha kötüleşiyor. Geçen sene Milas'ın Akgedik Barajı'ndan su temini sağlanmış geçici de olsa bir miktar rahatlama yaşanmıştı. Şu anki durumda ilave su temini söz konusu değil."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Tarihi Sinop Cezaevi, hafıza müzesine dönüştü
        Tarihi Sinop Cezaevi, hafıza müzesine dönüştü
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        İç Barış sağlandı!
        İç Barış sağlandı!
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Habertürk Anasayfa