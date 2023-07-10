Dumanlar gökyüzünü kapladı! İzmir'in 2 ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de ilçede çıkan yangınla ilgili, "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz" açıklamasında bulundu
İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
DHA'nın haberine göre Aliağa'nın Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.
Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.
İHA'da yer alan habere göre Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de ilçede çıkan yangınla ilgili, "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların ikamet ettikleri alanlara yaklaşırken, bölgede yaşayan vatandaşlar deniz yoluyla tahliye ediliyor.
"ÖNCELİĞİMİZ YANGININ İKAMET YERLERİNE SIÇRAMAMASI"
Aliağa ilçesi Çaltıdere Mahallesi’nde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri çerçevesinde tahliyeler başlatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar kara ve deniz yollarıyla tahliye ediliyor.
Yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini söyleyen Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, “Önceliğimiz yangının ikamet yerlerine sıçramaması. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz. Bölgede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye ediliyor” dedi.