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İzmir'de bakkaldaki patlamada kapı, pencere mermi gibi fırladı: Yaralılar var

İzmir'de, bakkalda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangında meydana gelen patlamada iş yerindeki kapı, pencere ve malzemeler mermi gibi dışarı fırladı, o esnada yakında bulunan Abdülkerim Civanmahmut (24) ile çevredeki 3 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Civanmahmut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

11.02.2022 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: İzmir'de bakkalda patlama: Yaralılar var
İzmir'de bakkalda patlama: Yaralılar var
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AA

İzmir'de, bakkalda çıkan yangın ve sonrasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi'nde, Cemil Raşo'ya ait bakkalda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada, iş yerinde patlama meydana geldi.

KAPI, PENCERE VE MALZEMELER DIŞARI FIRLADI

Patlamanın etkisiyle iş yerindeki kapı, pencere ve malzemeler dışarı fırladı, o esnada yakında bulunan Abdülkerim Civanmahmut (24) ile çevredeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Civanmahmut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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