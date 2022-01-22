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SON DAKİKA | İzlanda kışı geldi: İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul kar yağışı ne kadar devam edecek, kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek? (22, 23, 24, 25 Ocak hava durumu)

İzlanda kışı geldi: İstanbul'da kar yağışı şiddetlendi! İstanbul kar yağışı ne kadar devam edecek ve kaç gün sürecek?

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam itibarı ile başladı. Silivri'den giren kar yağışı, gece saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi. Megakentte oturanlar sabah kalktıklarında bembeyaz bir sabaha merhaba derken AFAD, AKOM ve Meteoroloji'den son dakika uyarıları peş peşe geldi. İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve kaç gün devam edecek sorusunun yanıtı, yapılan uyarılar ile netlik kazandı. İstanbul'da kar yağışının 4-5 gün sürmesi bekleniyor. Son bilgilere göre, İstanbul'da İzlanda kışı bekleniyor! İşte, İstanbul kar yağışı ile ilgili detaylar ve gün gün hava durumu tahmin raporu

22.01.2022 - 10:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberleri... Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Dün akşam Silivri'den kente giren kar, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kent genelinde hemen hemen her ilçede etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde kalkan vatandaşların bembeyaz bir manzara ile günü karşılamasına neden oldu. Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan ise İstanbul hava durumu ve kar yağışı ile ilgili yeni uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orta ve uzun vadeli tahmin haritasını paylaşırken İstanbul'da kar yağışının başlayacağı biteceği günü duyurdu. yandan, AFAD ve AKOM tarafından da İstanbul hava durumu hakkında bilgi paylaşıldı.

    İSTANBUL'A İZLANDA KIŞI! 

    Tahminlere göre, sıcaklık devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

  • BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

    Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

    ANKARA: 3, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

    İSTANBUL: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

    İZMİR: 9, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

    BURSA: 2, Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    KOCAELİ: 3, Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    A.KARAHİSAR: 2, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı.

  • İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK?

    İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyordu. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek.  Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 

    İZLANDA KIŞI HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

  • "TÜM VALİLİKLER UYARILDI"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, kar yağışı ile ilgili olarak tüm Valiliklerin uyarıldığını belirtti.

  • BUZLANMA VE DON OLAYLARINA DİKKAT

    Sıcaklıklar devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.   

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