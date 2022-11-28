İstiklal saldırısında firari teröristle ilgili yeni gelişme!

AA'da yer alan habere göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, bu kapsamda devam eden çalışmalarda, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıkladı.