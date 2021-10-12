DHA

Nevşehir'den iş için İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., İstiklal Caddesi'nde yolu kapatan kişilere "Yolu açar mısınız?" demesi üzerine çıkan kavgada silahla vuruldu. Kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanırken, olay günü yaşanan kavga ile şüphelilerin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 5 Ekim Salı günü saat 08.30'da Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, iş için Nevşehir Kapadokya'dan bir günlüğüne İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., Taksim'de İstiklal Caddesi'nden geçip sokağa girmek istedi. O sırada Emre Ş., kendi aralarında tartışan kalabalık gruba 'Yolu açar mısınız?' dedi. Bunun üzerine gruptakiler ile Emre Ş. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

GRUPTAN BİR KİŞİ SİLAHLA VURDU

Gruptakiler, boğazını sıktıkları Emre Ş.'yi itmeye başladı. Kaçmaya çalışan Emre Ş., bu kez de bir kişi tarafından silahla kalçasından vuruldu. Emre Ş. kanlar içinde yere düşerken, gruptaki kişiler olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Emre Ş.'yi İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı.

OLAYDA KULLANILAN SİLAH ÜZERİNDEN ÇIKTI

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği ekipleri ise, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ardından kaçan şüpheliler Ömer Faruk D. (20), Mahmud Y. (21) ve Emre E. (26) Çıksalın'da yakalayarak, gözaltına alındı.

Polis ekipleri, silahı ateşlediği tespit edilen Oğuzhan E.'yi (21) yakalamak için Beyoğlu'nda bir adrese gitti. Ancak, ekipler adrese gireceği esnada, Oğuzhan E., pencereden atladı. Semt pazarına kaçan şüpheli Oğuzhan E. ile yanındaki Fatih Barış D. (21) yakalandı.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İki şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, olayda kullanılan silahı da ele geçirdi. Şüpheliler, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Oğuzhan E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.