İstanbul semalarında çarpıcı görüntü

İHA

İstanbul’da semalarında dün gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

İHA'nın haberine göre, ışık huzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarpıyor.