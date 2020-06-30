AA

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı.