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        Haberler Bilgi Gündem Son Dakika: İstanbul deprem ile sallanıyor! 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile İstanbul deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        İstanbul deprem ile sallanıyor! 25 Nisan AFAD ve Kandilli verileri ile İstanbul deprem büyüklüğü ve konumu

        Son dakika haberi: İstanbul deprem ile sallanıyor. 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen ve 13 saniye süren depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre, bu sabah Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında artçı bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hissedenler, İstanbul deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. İşte, 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:26
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        • 1

          İstanbul'da Silivri açıklarında 23 Nisan saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye süren ve 300 kilometrelik alanda hissedilen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son dakika haberine göre, İstanbul deprem ile bir kez daha sallandı. AFAD, bu sabah İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntıyı hissedenler "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İstanbul deprem verileri...

        • 2

          İSTANBUL DEPREM İLE SALLANIYOR

          Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında saat 08:40'ta deprem meydana geldi.

          3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          25 NİSAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

          2025-04-25 08:40:00 40.84056 28.47222 7.8 MW 3.6 Marmara Denizi - [17.93 km] Büyükçekmece (İstanbul)

          2025-04-25 04:00:15 40.84028 28.26139 6.94 ML 2.5 Marmara Denizi - [25.20 km] Silivri (İstanbul)

          2025-04-25 02:58:35 40.82167 28.32583 6.99 ML 2.7 Marmara Denizi - [25.32 km] Büyükçekmece (İstanbul)

          2025-04-25 02:55:55 40.84917 28.39306 6.25 ML 2.5 Marmara Denizi - [19.90 km] Büyükçekmece (İstanbul)

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          Yaşanan sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

          KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
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