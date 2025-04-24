İstanbul'da Silivri açıklarında 23 Nisan saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye süren ve 300 kilometrelik alanda hissedilen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son dakika haberine göre, İstanbul deprem ile bir kez daha sallandı. AFAD, bu sabah İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntıyı hissedenler "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İstanbul deprem verileri...