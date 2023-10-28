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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

        İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:08
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        İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
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        İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

        Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na girişe izin verilmeyecek.

        Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak Hal Yolu güney istikametinde ise trafik akışı yan yola yönlendirilecek.

        Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

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