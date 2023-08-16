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İstanbul Valisi Davut Gül, depreme karşı güçlendirme kararı alınan Beyoğlu Hasköy Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Vali Gül, İstanbul'da deprem güçlendirme çalışmaları süren okullarla ilgili de konuştu. Vali Gül, "144 okul hariç diğerlerinin tamamı zaten tamamlanmış; bu 144 okulun da 50 tanesi bu dönem içerisinde tamamlanmış olacak. Diğer 90 civarı okulumuz da 2024 yılı eğitim öğretim dönemine yetişmiş olacak." dedi. Gül, özel okullardaki deprem güçlendirme çalışmalarıyla ilgili olarak ise, "Dolayısıyla da riskli olduğunu bildiğimiz ve eğitim öğretime devam eden hiçbir okulumuz yok.Özel okullarla ilgili ayrı bir çalışma yapılıyor. Onlarla ilgili de uygun zamanda sizleri bilgilendireceğiz " ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu'nda bulunan ve 20 Şubat tarihinde depreme karşı güçlendirme kararı alınan Hasköy Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Gül, güçlendirme ve yıkılarak yeniden yapım kararı alınan 93 okulla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 10 ay süren güçlendirme çalışmaları sonrası yüklenici firma tarafından Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilen okul binasının 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanıyor. Okuldaki incelemelerin ardından Vali Gül çevredeki esnafı ziyaret edip sohbet de etti.

"BİN 351 OKULUN 769'U DEPREM GÜÇLENDİRMEYE TABİİ TUTULMUŞTUR"

Hasköy Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Vali Gül, "Hasköy Ortaokulu 23 derslikli ve güçlendirilmesi tamamlanan bir okul. 99 depremi biliyorsunuz bir milat oldu. 99 depreminden sonra özellikle yapılardaki standartlar değişti. Yapılardaki standartlar değişince 99 depreminden önce yapılan okulların da dayanıklılıklarının artırılması için bir çalışma yapıldı. 2006 yılında bununla ilgili İstanbul'a özel proje koordinasyon birimi kuruldu. O dönemde yapılan analizlerde, 99 depreminden önce bin 418 okulumuz varmış. Bu okulların tamamı çeşitli testlerden geçirildi ve bunların bin 351 tanesinin tekrardan elden geçmesi gerektiğine karar verildi. Bu bin 351 okulun 769 tanesi deprem güçlendirmeye tabi tutulmuş, 438 okulumuz da yıkılıp tekrar yapılmış. Geriye kalan yaklaşık 144 okulumuzla ilgili de hem 6 Şubat depreminden önce hem de 6 Şubat depreminden sonra boşaltılmış, özellikle 6 Şubat depreminden sonra boşaltılan 93 okulumuzla ilgili 68´inin yıkılıp yeniden yapılmasına 25'inin de güçlendirilmesine karar verilmiş" şeklinde konuştu.

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"40 MİLYARA YAKIN BİR BÜTÇE HARCANMIŞ"

Vali Davut Gül, "Yavrularımızın, vatandaşlarımızın, evlatlarımızın fiziki şartları güvenli bir şekilde eğitim öğretim alabilecekleri bir ortam sağlanmış oldu. Yaklaşık olarak 40 milyara yakın bir bütçe harcanmış, buna liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, geçmiş dönem Milli Eğitim bakanlarımıza, geçmiş dönem valilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah aynı tempoyla okullarımızın yapımı biran önce tamamlanır. İkili eğitimden tekli eğitime daha çabuk geçmiş oluruz. Eğitim standartlarını da yükseltmiş oluruz." dedi.

"143 OKULUN 50'Sİ BU DÖNEM İÇİNDE TAMAMLANMIŞ OLACAK"

"Güçlendirme çalışmalarıyla yeni eğitim öğretim döneminde riskli okul kalmadığını söyleyebilir miyiz?" sorusuna yanıt veren Vali Gül, "Milli Eğitim Bakanlığına ait tespit edilen riskli okulların tamamı benden önce boşaltılmış, bunlar da ya yeniden yapılmış ya da güçlendirme süreci başlamış. Dolayısıyla da riskli olduğunu bildiğimiz ve eğitim öğretime devam eden hiçbir okulumuz yok. Özel okullarla ilgili ayrı bir çalışma yapılıyor. Onlarla ilgili de uygun zamanda sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

Vali Gül, "144 okul hariç diğerlerinin tamamı zaten tamamlanmış, bu 144 okulun da 50 tanesi bu dönem içerisinde tamamlanmış olacak. Diğer 90 civarı okulumuz da eğitim öğretim yılının sonuna kadar dolayısıyla 2024 yılı eğitim öğretim dönemine yetişmiş olacak. Bu aşamada da başka bir okulun bünyesinde misafir olarak eğitim öğretime devam ediyorlar" diye konuştu.

"HAYIRSEVERLERİN KATKILARINA DA İHTİYACIMIZ VAR"

"Milli Eğitim Bakanlığımız, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından birini şu an yürütüyor" diyen Vali Gül, "İstanbul nüfus itibariyle de, potansiyel itibariyle de ihtiyaç olan bu yatırımları Milli Eğitim Bakanlığından alıyor. Ama genç bir nüfusumuz var, olabildiğince çok göç alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin dışında hayırseverlerin katkılarına da ihtiyacımız var. Bizim başlattığımız kampanyayla birlikte hayırseverlerimiz bazen tek başına, bazen devlet vatandaş işbirliğiyle okul yapmaya başladılar. Amacımız okul başta olmak üzere Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bin hayırsever bulmak ve protokol yapmak. Bin hayırsever bulduğumuzda okullarımız, birinci basamak sağlık hizmetlerimiz, bununla birlikte çeşitli dini tesisler, kültürel tesisler, sanatla ilgili tesisler, gençlik sporun ihtiyaçları hemen hemen tamamlanmış olacak." dedi.

Fotoğraf: DHA / Arşiv