AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

VALİLİĞİN SİTESİNDE AÇIKLANDI

AA'da yer alan habere göre diğer açık alanların yer aldığı listeler Valiliğin "www.istanbul.gov.tr" internet sitesinde genel olarak, ilçe kaymakamlıklarının internet sitesinde ilçe bazlı yer alıyor. Listelerde camilerin kullanılabilir avlu/bahçe metrekaresi ve maksimum cemaat kapasitelerine de yer verildi.

3 BİN 457 CAMİ VE MESCİTTE CUMA KILINACAK

Listeye, "http://www.istanbul.gov.tr/ilimizde-cami-ve-mescitlerin- ibadete-acilmasi-basin-aciklamasi-2020-47" linkinden ulaşılabiliyor. İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescitten, 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlandı.

ANKARA VE İZMİR MÜFTÜLÜKLERİ DE AÇIKLADI

İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir müftülükleri de yarın cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve alanları açıkladı. Müftülüklerin internet sitelerinde yer verilen linklere bakarak vatandaşlar hangi camilerde Cuma namazı kılabileceklerini öğrenecekler.

https://ankara.diyanet.gov.tr/Sayfalar/home.aspx

https://izmir.diyanet.gov.tr/Sayfalar/home.aspx