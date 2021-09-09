İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 9 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

9 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Maden Mah- Büyükada Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2021 14:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Denizköşkler Mah,Ambarlı Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2021 16:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Soğuksu Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Kanlıca Mah,Göztepe Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Elmalı - Beykoz 700 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır Başlama Tarihi : 09.09.2021 16:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2021 17:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Meclis Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2021 17:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Silivri-Semizkum 600Lük İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 09.09.2021 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.09.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2021 16:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 9 EYLÜL