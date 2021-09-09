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Son Dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler?" sorusunun cevabını vatandaşlarla paylaştı. İSKİ resmi internet sitesinden yayınlanan duyurulara göre İstanbul'da 9 Eylül Perşembe günü 6 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 9 Eylül İstanbul su kesintisi duyuruları

09.09.2021 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son Dakika: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den açıklama

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 9 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

9 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah- Büyükada
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2021 14:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Denizköşkler Mah,Ambarlı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2021 16:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Soğuksu Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Kanlıca Mah,Göztepe Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Elmalı - Beykoz 700 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır
Başlama Tarihi : 09.09.2021 16:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2021 17:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Meclis Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2021 17:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Silivri-Semizkum 600Lük İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 09.09.2021 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.09.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.09.2021 16:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 9 EYLÜL

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