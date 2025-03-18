Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrail'e tepki: "İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" | Dış Haberler

        Dışişleri'nden İsrail'e tepki: "İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez"

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir." denildi. Açıklamada, "İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye düzenli geniş çaplı saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini ifade ederek, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" ifadelerini kullandı.

        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Haberi Görüntüle

        Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail'in Gazze’de bu sabaha (18 Mart) karşı gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesi, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir.

        İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.

        Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez.

        REKLAM
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Haberi Görüntüle

        Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir.

        Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

        Rusya: Endişeliyiz

        Kremlin, İsrail'in Gazze'yi vurmasının ardından çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden endişe duyduğunu belirtti.

        Birleşmiş Milletler: Dehşete düştük

        BM İnsan Hakları Şefi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dehşete düştüğünü söyledi.

        İsrail saldırısının yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığını ve Hamas'la iki aydır süren ateşkesi çökerttiğini söyleyen Yüksek Komiser Volker Turk, "Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre yüzlerce kişinin ölümüne neden olan dün geceki İsrail hava saldırıları ve bombardımanı karşısında dehşete düştüm. Bu trajediye trajedi ekleyecektir. İsrail'in daha fazla askeri güce başvurması, zaten felaket koşullarında yaşayan Filistin halkına daha fazla acı çektirmekten başka bir işe yaramayacaktır" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Emekli öğretmen darp sonucu evinde öldü!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa