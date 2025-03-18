Dışişleri'nden İsrail'e tepki: "İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" | Dış Haberler

Dışişleri'nden İsrail'e tepki: "İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" | Dış Haberler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye düzenli geniş çaplı saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini ifade ederek, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" ifadelerini kullandı.

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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze’de bu sabaha (18 Mart) karşı gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesi, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir.

İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.

Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez.

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Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir.

Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Rusya: Endişeliyiz

Kremlin, İsrail'in Gazze'yi vurmasının ardından çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler: Dehşete düştük

BM İnsan Hakları Şefi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dehşete düştüğünü söyledi.

İsrail saldırısının yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığını ve Hamas'la iki aydır süren ateşkesi çökerttiğini söyleyen Yüksek Komiser Volker Turk, "Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre yüzlerce kişinin ölümüne neden olan dün geceki İsrail hava saldırıları ve bombardımanı karşısında dehşete düştüm. Bu trajediye trajedi ekleyecektir. İsrail'in daha fazla askeri güce başvurması, zaten felaket koşullarında yaşayan Filistin halkına daha fazla acı çektirmekten başka bir işe yaramayacaktır" dedi.