İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti!

İsrail'in Gazze'ye 471 gün boyunca düzenlediği saldırılar, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlamasıyla sona ermişti. Zaman zaman ateşkesi ihlal eden İsrail, bu sabaha karşı Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattığını duyurdu.

Ateşkesin ilan edildiği günden bu yana bölgedeki en ağır saldırısını gerçekleştiren İsrail, Hamas hedeflerini vurduğunu söyleyerek Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlattı.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda 326 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk ve yaşlı olduğu ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybeden önemli dikkat çeken isimler ise şöyle;

Mahmud Ebu Vutfe – Hamas İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü, Ebu Ubeyde (Muhammed) el-Cemasi – Hamas Siyasi Büro Üyesi, İsam ed-Daalis – Hamas Siyasi Büro Üyesi, Behcet Ebu Sultan – Hamas İç Güvenlik Komutanı, (Ebu Ömer) el-Hatta – Hamas Adalet Bakanlığı Genel Müdürü

İsrail'in saldırıları başlattığı andan bu yana yaşananlar...

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, ateşkesi uzatmak için devam eden görüşmelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle saldırıları emrettiğini söyledi.

Hamas'ı "rehinelerimizi serbest bırakmayı tekrar tekrar reddetmekle" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un önerilerini reddetmekle suçladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'de "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği" ifade edildi.

Netanyahu'nun bugün güvenlik kabinesini toplayacağı öğrenildi. Yetkililer operasyonun açık uçlu olduğunu ve genişlemesinin beklendiğini söyledi.

İsrail ordusu, Filistinlilerin zorla göç etmesine yönelik emirleri içeren haritayı yeniden yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Gazze'nin bloklara bölündüğü haritayı paylaştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, güneyindeki Huza ve Han Yunus'taki Absan mahallelerine "şiddetli saldırılar düzenleyeceğini" açıklayan İsrail ordusu, Filistinlilere zorla göç etmeleri talimatını verdi.

Hamas, İsrail'in geniş çaplı hava saldırılarının ateşkesi ihlal ettiği ve rehinelerin kaderini tehlikeye attığı konusunda uyardı.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarının rehineler için "ölüm cezası" anlamına geldiğini söyledi.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gıda ve ilaç girişini engellemekle kalmadı Gazzeli çocukları uykularında bombalayarak öldürdü." ifadesini kullandı.

HAMAS: ARABULUCULARLA İLETİŞİM DEVAM EDİYOR

Hamas'tan daha sonra yapılan açıklamada, arabulucularla iletişimin devam ettiği, Gazze'de ateşkes anlaşmasını tamamlamak istedikleri ifade edildi.

İsrail'in saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde Deir al-Balah, Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki Refah dahil olmak üzere çok sayıda yere saldırı düzenlediği bildirildi.

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İSRAİL'İN BM BÜYÜKELÇİSİ: SALDIRILAR DEVAM EDECEK

İsrail'in BM Büyükelçisi, saldırıların devam edeceği mesajı vererek, "527 gündür acımasız Hamas esaretinde tutulan rehinelerimizi kurtarmak için savaşmamızı hiçbir şey engelleyemez. Rehinelerimiz Hamas tünellerinde çürürken düşmanlarımıza merhamet göstermeyeceğiz." dedi.

KARA OPERASYONU OLUR MU?

İsrail ordusu ayrıca, saldırıların gerektiği kadar devam edeceğini ve hava saldırılarının ötesine geçebileceğini söyledi. Bu da İsrail'in kara operasyonu düzenleme ihtimalini akıllara getirdi.

BEYAZ SARAY: TRUMP İSRAİL'E DESTEK OLMAKTAN KORKMUYOR

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı hakkında ABD'nin önceden bilgilendirildiğini doğruladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Leavitt, "Kıyamet kopacak" ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverildi.