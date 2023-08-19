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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İskenderun yine sular altında! Bu sefer lodos etkisi var

        İskenderun yine sular altında! Bu sefer lodos etkisi var

        Hatay'ın İskenderun ilçesinin sahil kesimleri, 6 Şubat depremleri sonrasında olduğu gibi yine sular altında kaldı. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle sahil kısmını su bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:05
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        İskenderun yine sular altında!
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralıklarla su baskınlarının yaşandığı sahil kesimindeki caddeler, lodos esintileriyle yine deniz sularıyla doldu. Bölgedeki esnaf, sular nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirtirken, yayalar ve araçlar da geçişlerde sorun yaşıyor.

        6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve zaman zaman su baskınlarının meydana geldiği İskenderun sahil kesiminde, lodosla birlikte yine deniz suları caddeleri doldurdu.

        Atatürk Caddesi ve Anıt Alanı'na dolan deniz suyuna aynı zamanda altyapının çökmesiyle atıkların karışması, sahil kesimindeki esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor.

        Mağduriyet yaşayan esnaf, altyapının bir an önce yapılmasını ağır kış şartlarında yaşamak istemediklerini belirtti. Sıcak yaz günlerinde sular altındaki sahilde, yayalar, araçlar geçişlerde güçlük çekiyor.

        #hatay haber
        #İskenderun
        #son dakika
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