İskenderun yine sular altında! Bu sefer lodos etkisi var
Hatay'ın İskenderun ilçesinin sahil kesimleri, 6 Şubat depremleri sonrasında olduğu gibi yine sular altında kaldı. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle sahil kısmını su bastı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralıklarla su baskınlarının yaşandığı sahil kesimindeki caddeler, lodos esintileriyle yine deniz sularıyla doldu. Bölgedeki esnaf, sular nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirtirken, yayalar ve araçlar da geçişlerde sorun yaşıyor.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve zaman zaman su baskınlarının meydana geldiği İskenderun sahil kesiminde, lodosla birlikte yine deniz suları caddeleri doldurdu.
Atatürk Caddesi ve Anıt Alanı'na dolan deniz suyuna aynı zamanda altyapının çökmesiyle atıkların karışması, sahil kesimindeki esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor.
Mağduriyet yaşayan esnaf, altyapının bir an önce yapılmasını ağır kış şartlarında yaşamak istemediklerini belirtti. Sıcak yaz günlerinde sular altındaki sahilde, yayalar, araçlar geçişlerde güçlük çekiyor.