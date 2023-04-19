Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Zehra Çatal'ı öldüren katilin evinden cephanelik çıktı! Kalaşnikof... - Haberler

Antalya'da iş kadınını öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Antalya'da kan donduran bir cinayete kurban giden iş insanı Zehra Çatal'ın ölümüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Çatal'ı öldürdüğü iddia edilen zanlı Yılmaz F. Diyarbakır'da yakalandı. Şüphelinin yakalandığı evde kalaşnikof tüfeğinin de yer aldığı çok sayıda silah da bulundu

Giriş: 19.04.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Zehra Çatal'ı öldüren katilin evinden cephanelik çıktı! Kalaşnikof... - Haberler
İş kadınını öldüren zanlı kalaşnikofla yakalandı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ermenek Mahallesi'ndeki bir işyerinde Zehra Çatal'ın (41) öldürülmesiyle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şubesi ekiplerince zanlı Yılmaz F.'nin (45) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin Diyarbakır'da olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden toplam 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

CEPHANELİK BULUNDU

Cinayet şüphelisi Yılmaz F. saklandığı ikamette yakalandı. Zanlının bulunduğu evde yapılan aramada, Ak47 (kalaşnikof) tüfek, tabanca, av tüfeği ve 75 fişek ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir inşaat şirketine 20 Mart'ta gelen şüpheli Yılmaz F. ile şirket sahibi Zehra Çatal arasında iddiaya göre alacak meselesinden tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Çatal'ı silahla öldüren Yılmaz F. kaçmıştı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı
Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı
Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı
İstanbul'da yollar boş kaldı
İstanbul'da yollar boş kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.