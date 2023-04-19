İş kadınını öldüren zanlı kalaşnikofla yakalandı!

AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ermenek Mahallesi'ndeki bir işyerinde Zehra Çatal'ın (41) öldürülmesiyle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şubesi ekiplerince zanlı Yılmaz F.'nin (45) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin Diyarbakır'da olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden toplam 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

CEPHANELİK BULUNDU Cinayet şüphelisi Yılmaz F. saklandığı ikamette yakalandı. Zanlının bulunduğu evde yapılan aramada, Ak47 (kalaşnikof) tüfek, tabanca, av tüfeği ve 75 fişek ele geçirildi.

NE OLMUŞTU? Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir inşaat şirketine 20 Mart'ta gelen şüpheli Yılmaz F. ile şirket sahibi Zehra Çatal arasında iddiaya göre alacak meselesinden tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Çatal'ı silahla öldüren Yılmaz F. kaçmıştı.

Fotoğraflar: DHA