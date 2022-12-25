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Ankara'da iş insanı tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Başkent'te kan donduran bir cinayet işlendi. Bir restoranda meydana gelen olayda iş insanı Polat A., akademisyen arkadaşı Güven Çaprak'ı silahla başından vurarak öldürdü

Giriş: 25.12.2022 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İş insanı, yemek yediği akademisyen arkadaşını öldürdü!
İş insanı, yemek yediği akademisyen arkadaşını öldürdü!
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AA

Ankara'da bir iş insanı, restoranda birlikte yemek yediği akademisyen arkadaşını silahla başından vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen iş insanı Polat A., masada bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile iddiaya göre küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya dönüşen olayda Polat A, ruhsatlı silahıyla Çaprak'ın başına bir el ateş etti. Çaprak, olay yerinde hayatını kaybetti.

İş insanı, masada bulunanlar ve restoran çalışanlarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden akademisyenin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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