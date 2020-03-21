İran Sağlık Bakanlığı son 24 saatte tespit edilen koronavirüs vakalarını ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayılarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, İran'da son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 1556'ya yükseldi.

İran'da tespit edilen toplam vaka sayısı ise 20 bin 610'a ulaştı.