Iraklı üst düzey heyet bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, bugün Ankara'da iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği kapsamında görüşmeler gerçekleştirecek.

Heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan heyetle bir araya gelecek.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 15 Mayıs 2019'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik iş birliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda anlayışa varılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin 15 Mayıs 2019 tarihinde ülkemize yaptığı ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik işbirliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda bir anlayışa varılmıştı.

Bu çerçevede, Irak Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Ulusal İstihbarat Başkanı’ndan oluşan bir heyet, Sayın Dışişleri Bakanımız, Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızdan müteşekkil bir heyetle görüşmelerde bulunmak üzere 10 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’yı ziyaret edecektir." ifadelerine yer verildi.