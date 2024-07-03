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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İnşaatta iskele çöktü! Yaralılar var | Son dakika haberleri

        Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı!

        Başkentte inşaat halindeki 8 katlı binanın 3.katında çalışan 4 işçi, iskelenin çökmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:14
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        İnşaatta iskele çöktü! Yaralılar var
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde, inşaat halindeki 8 katlı binanın 3'üncü katında çalışan 4 işçi, iskelenin çökmesi sonucu düşerek yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 8 katlı binanın dış cephesini boyayan 4 işçi, iskele yardımı ile binanın 3'üncü katına çıktı.

        Bir süre çalışan 4 işçi, iskelenin çökmesi sonucu yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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