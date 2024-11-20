İmamoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.
Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık" ifadelerini kullandı.