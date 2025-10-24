Habertürk
        İmamoğlu'na Beylikdüzü davasında beraat | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'na Beylikdüzü davasında beraat

        Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti

        Giriş: 24.10.2025 - 16:15 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:18
        İmamoğlu'na Beylikdüzü davasında beraat
        Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla 6 sanıkla beraber yargılandığı davanın bugün 11. celsesi görüldü. Mahkeme İmamoğlu ve beraberindeki 5 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatine karar verdi.

        SAVCI MÜTALAA VERMEDİ

        Duruşmaya, Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan katıldı. Görüşü sorulan duruşma savcısı, dava dosyasında eksik hususların olduğunu, dosyanın detaylıca araştırılması gerektiğini belirtti. İmamoğlu hakkında görevi kötüye kullanma suçundan da işlem yapılması gerekebileceğini aktardı. Belirtilen tüm eksikliklerin giderilmesi sonrasında mütalaasını vereceğini söyledi.

        “5 CELSEDİR MÜTALAA BEKLİYORUZ”

        Duruşmada savunma yapan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Bu davada hiçbir eksiklik kalmamıştır. Biz 5 celsedir mütalaanın hazırlanmasını talep ediyoruz. Savcılık kasıtlı olarak bu mütalaayı hazırlamamaktadır. Biz sayfalarca belge evrak sunduk, sunacak bir evrak kalmadı. Mütalaanın bir an önce hazırlanmasını talep ediyoruz." dedi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, savcının yargılamanın genişletilmesi talebini olayı açığa kavuştuğunu belirterek reddetti. İmamoğlu'nun adil yargılanma hususunu gözeterek, yeniden mütalaa için süre verilmesine yer olmadığını söyleyerek savcıdan mütalaasını istedi. Savcı da, suçlamaya yönelik kuvvetli delil bulunduğunu ancak eksik dosyaların olduğunu belirtti. Bu yüzden eksiklikler giderilmeden mütalaa vermeyeceğini belirtti.

        TÜM SANIKLARA BERAAT

        Davada mahkeme kararını açıkladı. Ekrem İmamoğlu dahil 6 sanık hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.

