Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin kuzey bölgelerinde orman yangını riskinin arttığını, İç Batı Karadeniz Bölgesi ile Çorum ve Çankırı'nın kuzeylerinde yangınlar konusunda sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dünya karasal alanının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan ormanlarda yangın riski, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle daha fazla tehdit içeriyor. Özellikle Akdeniz Havzası'nda yer alan ormanlık alanlarda, bu risk, yükselen sıcaklık değerleri ve azalan yağış miktarına bağlı kuraklık nedeniyle daha yüksekken küresel ısınma sebebiyle diğer bölgeler için de artıyor.

YANGINLARLA MÜCADELE

Yangınla mücadele kapsamındaki teknik kapasitenin çok iyi olmasının, mücadelede her zaman başarılı olunabileceği anlamına gelmediğinin altını çizen Bilgili, özellikle hava hallerindeki olağan dışılıkların çok yoğun yaşandığı zamanlarda, yangınların verebileceği zararın katbekat arttığını vurguladı.

Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerinin yetkin olmasının önemine değinen Bilgili, yangınlarla mücadele konusunda yapılması gerekenler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her yıl ülkemizin yangına hassas olan bölgelerindeki yangın emniyet yol ve şeritlerinde yıllık bakımlarının yapılması gerekir. Bununla birlikte, yangın ekiplerinin varlığı ve daha önemlisi ekiplerin hazırlık seviyelerinin en üst düzeyde olması son derece önemlidir. Bunun için eğitim merkezlerinde yangınla ilgili her türlü eğitimin bu işçilere yeterince verilmiş olması gerekiyor. Bunun yanında teknolojiyi de çok yoğun ve etkin bir şekilde kullanmak durumundayız. İnsansız hava araçlarının yangınların gözetiminde kullanılması veya uçak ve helikopterlerin su, köpük ve kimyasal kullanarak yer ekiplerine yardımcı olmaları son derece önemli hususlardır. Ancak, karar vericilere yardımcı olacak yangın tehlike oranları sistemi gibi geliştirilmekte olan karar destek sistemlerinin bir an evvel tamamlanarak uygulamaya aktarılması büyük önem arz etmektedir."