İkiz kardeşlere amca dayağı! Sopalarla dövdüler

İHA

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar verdi.

İHA'nın haberine göre bu süreçte çiftin ikiz çocukları olan E.K. (17) ve B.K. (17) iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine destekte verdi. Bu nedenle iki çocuk amcaları tarafından tehdit edilmeye başlandı.

SOPALARLA DÖVÜLDÜLER

İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından yolları kesildi. Bu sırada iki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü.

Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere de bağırarak karşılık verdi. Saldırganlar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövülerek kollarından ve bacaklarından yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp anları kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri saldırgan amcaları yakaladı.