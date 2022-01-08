İki kez evi yandı! Kahreden haber!

Bursa'da, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Davutkadı Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. 2. Işık Sokak'ta bulunan kulübede yalnız yaşayan Sabahattin Tanyeli, elinde yanan sigara ile uykuya daldı.
ALEVLER ÇEVREYE SIÇRAYIP BÜYÜDÜ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre bir süre sonra Tanyeli'nin elinden düşen sigara önce yatağı tutuşturdu ardından alevler kulübede bulunan diğer eşyalara sıçrayarak büyüdü.
YANAN YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kulübeden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Yangını kısa sürede söndürülürken itfaiye ekipleri kulübeye girdiğinde yanan yatağın altında Sabahattin Tanyeli'nin cansız bedenini buldu.
SİGARA İÇERKEN UYUYAKALMIŞ
Yapılan ilk incelemede, Tanyeli'nin gece yatakta sigara içerken uyuyakaldığı belirlendi. Tanyeli'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DAHA ÖNCE DE SİGARA NEDENİYLE EVİ YANDI
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sabahattin Tanyeli'nin ablası Sabriye Tanyeli ise kardeşinin öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Daha önce aynı yerdeki metruk binada kaldığı ve kardeşinin o binada yaşadığını anlatan Sabriye Tanyeli, binanın yangın nedeniyle yıkılmasının ardından kardeşi için kulübe yaptırdığını söyledi.
"EVİ YAKINCA BARAKAYA YERLEŞTİ"
Mahalle sakinlerinden Adem Susam ise, "Koca evi yaka yaka bu hale geldi. Önce evi yaktı, ev yıkılınca ablası ona burayı yapmıştı. En sonunda kendisini de yaktı" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
2019'DA ÇIKAN YANGI ANLATMIŞTI
Sebahattin Tanyeli'yi, 1 Nisan 2019 tarihinde yine sigara nedeniyle evinde çıkan yangında komşuları kurtarmıştı. Yangın sonucu Tanyeli'nin evi kullanılmaz hale gelmişti. Sabahattin Tanyeli, olayla ilgili, "Burada ben yaşıyorum. İçeride uyuyordum, bir anda koltuk tutuştu. Beni dışarıya çıkarttılar. Yangın sigaramdan dolayı çıktı" diye konuşmuştu.
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