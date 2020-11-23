Tacizciye yarım saatte kelepçe!

Antalya'da edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan 17 yaşında bir kız öğrenci, Kemer ilçesi Yeni Mahalle’de bisikletiyle dolaşmaya çıktı. Genç kızın yavaşladığı bir esnada arkadan yaklaşan 31 yaşındaki Evrim M., kızı taciz etti. Çığlık atarak olay yerinden uzaklaşan genç kız bir eve sığındı ve polise zanlının eşkalini verdi.
BİR OTELİN BAHÇESİNE SAKLANDI
İHA'da yer alan habere göre Kemer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ve Merkez Karakol Amirliği ekipleri bir anda olayın geçtiği çevreyi abluka altına altı. Sahildeki otellere doğru kaçtığı belirtilen şüpheli, aramalara rağmen bulunamadı.
Atatürk ve Demokrasi Bulvarı üzerinde aramalara devam eden polislerden biri, kapalı olan otellerden birinin bahçesinde saklanmaya çalışan birini fark etti.
KAÇTI AMA KISKIVRAK YAKALANDI
Polisin geldiğini fark edince kaçmaya başlayan şüpheli, kısa bir kovalamacadan sonra kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yakalanışı, saniye saniye görüntülendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kemer Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan zanlı, karakolda ifadesinin alınmasından sonra sevk edildiği Kemer Adliyesi’nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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