Rusya'nın ateşkes ilan edildiğini belirttiği saatlerde rejim ve muhalifler arasındaki çatımalar devam ediyordu. Rejim ve muhalifler arasındaki çatışmalar Türkiye saati ile 01:30'dan sonra şiddetlendiği ve Türkiye'nin bölgedeki güvenliği sağlayan 10 no'lu gözlem noktasının yanı başında devam eden çatılmalar esnasında 10 no'lu gözlem noktamıza havan topu atıldığı, askeri birliklerimizin de derhal bölgedeki silahlı grupların tamamını püskürttüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına "kasıtlı olduğu değerlendirilen" 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

Havan saldırısında üç askerin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, "Üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.