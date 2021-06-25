İçişleri'nden Bakan Soylu'nun kiraladığı uçak açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu'nun 2017 Anayasa Referandumu döneminde kiraladığı uçak hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhuriyet gazetesinin "SBK uçağı kimleri uçurdu?" ve "Soylu, SBK uçağı ile kaç kez uçtu?" başlıklı haberlere yanıt verildi.
Açıklamada, "Söz konusu haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, halen kaçak olan SBK Holding’in sahibinin 'kendi özel uçağını özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullandığı iddia ortaya atılmış', bu suretle kamuoyu nezdinde olumsuz bir algı oluşturulması gayreti içine girilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Faturası ekte paylaşılan uçak kiralama hadisesi; 2017 yılında Ankara’daki bir sivil havacılık şirketinden ücreti mukabilinde yapılmış bir uçak kiralama işlemidir. Seçim yasakları sebebiyle 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu çalışmaları sırasında son bir haftada, esasen İçişleri Bakanlığı’na ait uçak ve helikopterler olmasına rağmen siyasi etik gereği bu araçlar kullanılmamış, seçim çalışmalarında daha önce de zaman zaman yapıldığı gibi, bedeli bizzat İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir.
Uçak veya araç kiralama şirketlerinin o an müsait uçağı olmaması durumunda, başka bir şirketten ikincil kiralama yaparak müşterilerinin talebini karşıladığı, sivil havacılıkta sıklıkla rastlanılan ve bilinen bir durumdur. Anlaşıldığı kadarıyla Söğüt Havacılık firması, o an müsait uçağı olmadığı için, Borajet adlı firmadan da uçak temin ederek müşteri talebini karşılama yoluna gitmiştir.
Toplam 12,5 saatlik yurt içi uçuş gerçekleşmiştir. Seçim çalışmaları tamamlandıktan sonra, Söğüt Havacılık A.Ş. tarafından söz konusu hizmete ait fatura düzenlenmiş, Sayın Süleyman Soylu’nun sahibi bulunduğu işyeri adına kesilen faturanın bedeli, yine kendi firmasından ödenerek, süreç tamamlanmıştır.
2017 yılındaki seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen bu hadisede, gerek uçak talebi, gerekse hizmetin karşılığı olan ödemenin yapılması sırasında temas edilen tek kurum, Söğüt Havacılık A.Ş.’dir. Bu durumu teyit eden fatura da ekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Daha önce Sözcü Gazetesi tarafından dile getirilen ve şimdi de benzer şekilde Cumhuriyet Gazetesi tarafından hangi amaca yönelik olduğu belli olan iftira kampanyasının bir bölümü olarak planlanan bu haberlere karşı, hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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