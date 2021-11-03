İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gündeme dair açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ekim ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Çataklı’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İç güvenlik operasyonları kapsamında Ekim ayında 98 terörist etkisiz hale getirildi. 1’i mavi, 1 turuncu 3’ü geri kategoride olduğu tespit edildi. Ekim ayında 80 sığınak mağara kullanılamaz hale getirildi. 15 Terör eylemi önlendi.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda 26 bin 239 kişi gözaltına alınmış, bin 680 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.