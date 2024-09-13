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        İBB yönetmelikte cemevini ibadethane olarak saydı

        İBB Meclisi'nde, cemevinin de ibadethane olarak yer aldığı, Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşı oy çokluğuyla onaylandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:38
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        İBB'den cemevi kararı
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        AA'da yer alan habere göre Meclis'te, mayısta kurulan İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği teklifi görüşüldü.

        Teklifte, görev ve çalışma yönetmeliği ile Müdürlüğün teşkilat yapısı, hukuki statüsü, görev, yetki, çalışma usul ve esasları belirlendi. Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ibadethaneler bölümünde, "cami, mescit, cemevi, kilise, sinagog (havra)" ifadeleri yer aldı. Yönetmelikte, Müdürlüğün görevleri ise şu şekilde kaydedildi:

        "Dini kurum ve topluluklardan gelen teklif, görüş ve talepleri incelemek, değerlendirmek ve ilgili kurum birimlerine iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak. Kamu hizmetinin tarafsızlık ve eşitlik ilkesi gözetilerek dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için bina ve tesis yapılması, bu bina ve tesislerin bakımı ve onarımına yönelik talepleri değerlendirmek, yapmak ve gerektiğinde ilgili kurum birimlerine iletmek ve takip etmek. Dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için gerekli malzeme desteğini sağlamak. Dini kurum ve toplulukların eğitim ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik inanç grupları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek veya dini kurum ve toplulukların etkinliklerine gerekli desteği sunmak. Dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler arasında ayrıma yol açacak karar ve işlemler tesis etmekten kaçınmak, dini kurum ve toplulukların kamusal hizmet ve olanaklardan eşit bir şekilde yararlanabilmeleri için gerekli tedbirleri almak."

        OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

        AK Partili Meclis üyeleri, yönetmelik teklifine muhalefet şerhi koydu. Şerhte, "Şube Müdürlüğü çalışma yönetmeliği kapsamında, Müdürlük iç çalışma yönetmeliğiyle ilgisi olmayan, anayasa ve kanunla düzenlenmesi gereken ve Belediye Meclisinin görev alanının dışında olan konulara yer verildiğinden, normlar hiyerarşisine aykırı karara katılmıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Mecliste, Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

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