İBB Ahmet İsvan Halk Ekmek fabrikasını açtı

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ahmet İsvan Halk Ekmek fabrikasının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekmeğin her eve ön koşulsuz girmesi lazım. Yani pahalı olmaması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, kendi içinde barışık bir Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan, İBB İştiraki İstanbul Halk Ekmek bünyesinde faaliyet gösterecek Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası açıldı. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

"HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK"

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Bizim kültürümüzde ekmek nimettir. Yere düştüğü zaman alırız, öper başımıza koyarız. Ekmeğin girmediği hiçbir ev yoktur. Ekmeğe saygının duyulmadığı da hiçbir yer yoktur. Ekmeği kutsayan ve o gelenekten gelen bir toplumuz. Bu kadar değer verdiğimiz ekmeğin her eve ön koşulsuz girmesi lazım. Yani pahalı olmaması lazım. Yani insanların bunu rahatlıkla satın alabilecekleri bir ekonomik güce kavuşmaları lazım. Öyle bir tablo yaşıyoruz ki evlere ekmek giremiyor. İnsanlar evlerine ekmek bile alamıyorlar. Bir ahtım vardı. Bizim belediye başkanlarımızın görev yaptığı yerlerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye. Bunu Allah nasip eder milletin oylarıyla göreceksiniz bütün Türkiye'de gerçekleştireceğiz. İstanbul'a hizmet etmek aynı zamanda Türkiye'ye hizmet etmek demektir" ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ BELEDİYELER ENGELLEMELERE RAĞMEN GÜZEL İŞLER YAPIYORLAR"

Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyeler bütün engellemelere rağmen güzel işler yapıyorlar. Sadece bugün değil tarihinde de yaptılar. Ekmeğin kutsiyetini bilen ve her eve girmesini sağlayan, bu konuda ilk çabayı ilk adımı atan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmuş. Metroları biz yaptık diyorlar. İlk temelini atan, ilk mücadelesini veren, ilk kaynağı sağlayan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Biz yaptığımız çalışmaları, yoksullara yaptığımız katkıları sağ elin verdiğini sol el görmeyecek felsefesi içinde yaptığımız için bugün ülkeyi yöneten kişi, İmamoğlu'nu eleştirdi. Hani süt dağıtıyordunuz? Nerede kaldı bu sütler? Oysa aylardır dağıtılıyordu" diye konuştu.

"ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu alan adalet. Hapishaneler tıka basa doluysa adalet yoktur. Her alanda adaleti sağlayacağız. Ekmekte de adalet, suda da adalet, mahkemede de adalet, parkta da adalet, kurda da adalet, kuşa da adaleti sağlayacağız. Sözüm sözdür, adaleti sağlayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, kendi içinde barışık bir Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız" dedi.

"AHMET İSVAN İSMİ BİRÇOK TESİSTE YAŞIYOR"

Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmasında 2022 yılı belediye bütçesinin yüzde 42'sini yatırımlara ayırdıklarını belirtti.

İmamoğlu, "Son 3 yıldır, bu şehirde sosyal adalet ve sosyal yardımlar hak temelli yapılıyor. İşte tam bu noktada bugün açılışını yaptığımız tesise adını veren rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet İsvan'ı anmak gerekiyor. Çünkü onun adaletli, eşitlikçi yönetimi, demokrat kişiliği bizim en büyük ilham kaynaklarımızdan birisi olmuştur. Ahmet İsvan ismi İstanbul'a kattığı eserlerde, bugün burada açtığımız fabrikamızda ve daha birçok tesisle yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikamızı da 150 Günde 150 Proje hizmet maratonumuzdaki önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ettik" dedi.

110 MİLYON EUROLUK YATIRIM

İmamoğlu, "Hepimiz her geçen gün fakirleşiyoruz. Türkiye ve İstanbul'da resmi gıda enflasyonu yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda. Her şey özellikle de temel yiyeceklerimiz ateş pahası. Bizi yönetenler çözüm üretemedikleri gibi, işsizliği, açlığı, sefaleti görmezden geliyor, vatandaşın sesine kulaklarını tıkıyor. Bu sorunları milletimize normalmiş gibi yutturmaya çalışıyor. Çaresizliklerini de bize ve bizim İstanbul'a yaptığımız hizmetlere saldırarak kapatmaya çalışıyorlar. Bugün açılışını yaptığımız eser İstanbul Halk Ekmek'in dördüncü fabrikası. Bu tesis içindeki makine parkuruyla yaklaşık 110 milyon Euroluk yatırım" diye konuştu.

İmamoğlu, bir önceki dönemin halk ekmek müdürünün de kendisine teşekkür ettiğini ifade etti.

1,5 MİLYON EKMEK ÜRETİLECEK

Ekşi mayalı ekmek üretimi yapan en büyük tesis olma özelliğini taşıyan fabrika hakkında bilgiler de paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Fabrika bünyesindeki üç adet hattımızda sağlıklı, modern, üstün kalitedeki üretimle günde yaklaşık 1 milyon 500 bin adet ekmek üreteceğiz. Birinci hattımızla İstanbul Halk Ekmek'in günlük normal kapasitesine 250 bin adet ilave edeceğiz. Fabrikamızdaki ikinci üretim hattında günlük 1 milyon adet paketli Akdeniz ekmeği üretiyoruz. Üçüncü hatta ise 200-250 bin adete yakın farklı gramajlarda ve farklı tiplerde tost ekmeği, hamburger ekmeği veya yuvarlak ekmek üreteceğiz. Öncelikli amacımız tabii ki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin en temel ekmek ihtiyacına koşmak" dedi.

İmamoğlu, çölyak ve PKU gibi sağlık sorunları yaşayanların da fabrikadan faydalanabileceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, açılışın ardından fabrikayı gezip, ürünlerin tadına baktı.