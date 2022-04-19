Herkes şoke oldu! Yeşil sahada ölüm!

İzmir'de, Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi'nin finalinde, İzmir Bostanlı Hasan Türker Sahası'nda oynanan Bodrum Belediyesi Masterlar-9 Eylül Masterlar maçında Bodrum ekibinin 43 yaşındaki kalecisi Fatih Mumcu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
SIRT ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre maçın ilk yarısının son anlarında takımı 3-1 öndeyken kalesine çekilen bir şutta auta giden topu almak için hamle yapan Mumcu'nun sırt üstü yere düşmesi kameralara yansıdı.
ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ
Görüntülerde kale ağlarına tutunduktan sonra güçlükle tekrar ayağa kalkan talihsiz kalecinin elini kaldırıp rahatsızlandığı için yardım istedikten sonra yeniden yerde kaldığı görüldü.
HERKES ŞOKE OLDU
Takım arkadaşları, 9 Eylül takımının oyuncuları ve saha kenarındaki görevliler anında Mumcu'nun yanına koşup yardım etmeye çalışırken, maçı anlatan spiker de ne olduğunu anlamaya çalıştı.
KALP MASAJI YAPTILAR
Fatih Mumcu'nun bilinçsiz bir şekilde yerde yattığını gören veteran futbolculardan bazılarının üzüntü ve endişesi kameraya yansıdı. Görüntülerde Mumcu'ya kale önünde kalp masajı yapıldığı ve ardından ambulansın sahaya ulaştığı görüldü.
ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılıp ambulansta ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan veteran file bekçisinin ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
BİR ÇOCUK BABASIYDI
Maç, acı olay üzerine yarıda kaldı, hastaneye koşan iki takımın oyuncuları da büyük üzüntü ve şok yaşadı. Kariyerinde profesyonel ve amatör olarak İstanbul ve Ege'de birçok kulüpte forma giyen Mumcu, 1 erkek çocuk babasıydı.
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