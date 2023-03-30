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HDP seçim bildirgesini açıkladı

14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti ile girme kararı alan HDP seçim bildirgesini açıkladı. Mithat Sancar, "Yeşil Sol'un ağacı altında buluştuk" derken, Pervin Buldan da "Şimdi Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı

Giriş: 30.03.2023 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: HDP seçim bildirgesini açıkladı
HDP seçim bildirgesini açıkladı
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HABERTURK.COM

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine Yeşil Sol Parti'den girme kararı alan HDP, seçim bildirgesini açıkladı.

HDP, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için seçim bildirgesini açıkladı. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti logosu ve ismi önünde açıklama yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP'nin önüne bin bir engel çıkarmaya çalıştılar, kumpaslar kurdular ama başaramadılar. Sözümüz vardı. Bütün tedbirleri alacağız dedik, Yeşil Sol'un ağacı altında buluştuk. Şimdi buradayız, birlikte yürüyoruz" dedi.

"Buradayız, birlikte değiştireceğiz" sloganıyla yapılan toplantıda konuşan Mithat Sancar, "HDP'nin önüne bin bir engel çıkarmaya çalıştılar, kumpaslar kurdular ama başaramadılar. Sözümüz vardı. Bütün tedbirleri alacağız dedik, Yeşil Sol'un ağacı altında buluştuk. Şimdi buradayız, birlikte yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da yaptığı açıklamada, "Yeni bir dönemin temellerini hep birlikte atıyoruz. Bildirgemiz Türkiye'nin demokratik çözüm programıdır. Özgürlüklerin, barışın, adaletin manifestosudur" diye konuştu.

HDP'ye kapatma davasını hatırlatan Buldan, "Yeni bir yol açtık. O seçeceğin adı Yeşil Sol Parti. Değişim isteyen milyonların ortak yoluna dönüştü. Şimdi Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz" dedi.

Toplantıda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Sabahat Tuncel'in mesajları da okundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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