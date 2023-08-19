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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor

        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor

        Türkiye önce Afrika üzerinden ardından da Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kalarak temmuz ve ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırdı. Önümüzdeki dönemde sıcaklıklar bir nebze düşse de bunaltıcı ve sıcak hava devam ediyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel aktardı...

        Hüseyin Öztel
        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 19.08.2023 - 14:37
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        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
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        Türkiye bu ağustos ayında ulusal sıcaklık rekorunu kırdı. Şubat depremlerini yaşayan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bu yaz sıcaklardan son derece bunaldı. İçinde olduğumuz hava koşulları bu bölgelerde bir türlü değişmedi, sıcaklıklar dalgalanmadı.

        Marmara Bölgesi ise bugünlerde olduğu gibi poyrazın kuvvetli esişiyle daha ferah günler geçiriyor. İstanbul’un rüzgarlı havası gelecek hafta çarşambaya kadar pek değişmiyor. Yarın da İstanbul kıyıları rüzgarlı, denizler dalgalı olacaktır. (Bu duruma hazırlıklı olarak boğulma tehlikesini göz önünde bulunduralım.)

        ANKARA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıkları Ankara’da bugünden itibaren yeniden 35°C’nin altına iniyor. Ankara 2000’lerin başından beri en sıcak ağustosunu geçiriyor. Başkentin hava koşulları yeni haftada iyiye gidiyor ama yine yaz havasını 33-35°C gün içi sıcaklıklarda yaşanıyor.

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        EGE BUNALTICI

        İzmir, Muğla ve Antalya özetle esmezse bunaltıcı ve çok sıcak, İzmir-Çanakkale arası poyrazın sözü geçiyor, rüzgar hissediliyor. Ancak Antalya-Mersin-Adana boyunca yeni hafta bunaltıcılık artacak görünüyor. Yeni hafta aynı zamanda orman yangını riskinin Akdeniz’de yeniden yükseldiği, sıcak ve güneşli geçecek. (Yeşil alanlarda çok dikkatli olmaya devam edelim)

        AVRUPA YAKASI EN KURAK DÖNEMDE

        Bunca sıcak ve güneşli haberin içinde yağmurdan söz edememek içleri burkuyor. İstanbul’da özellikle Avrupa yakası 25 yılın en kurak dönemini geçiriyor. Yaz yağmurlarının barajları tazelemesi sık görülen bir durum olmasa da İstanbul’da çok uzun süredir sadece 1 kuvvetli yağmur diyebileceğimiz yağış alabildik. (Ömerli Barajı ve çevresi 25 milimetre)

        Bu durum gelecek eylül ve ekim aylarında sonbahar yağmurlarına aşırı ihtiyaç olacağını gösteriyor. Aynı zamanda iş yerlerinde ve evlerde su tasarrufu için artık o düğmeye basalım.

        Yakın zamanda İstanbul’un Anadolu yakası, şehrin batısında olduğu gibi yüzde 15’lerin de altına düşmüş cılız barajlarla karşılaşabilir.

        Hava tahminlerinde yakın vade için pek yağmur görüntüsü maalesef yok. Marmara ve İç Anadolu ile Ege’nin iç kesimlerinde zaman zaman yağmur geçişleri (hatta kuvvetli sağanaklar) görülse de, bunlar kısa süreli ve bir barajın üzerine denk pek etkisi olmuyor.

        Su tasarrufu, evlerde alınacak küçük önlemlerle, dikkat ile suyumuzu gelecek aylara taşımaya çalışacağız.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #kuraklık
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