Sağanak ve kar yağışı etkili oluyor

Son dakika hava durumu: Sağanak ve kar yağışı etkili oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı