HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık