Sıcaklıklar yüksek, rüzgar kuvvetli, sağanak etkili!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, bugün (Pazartesi) yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (50-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
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