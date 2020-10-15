Geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğünün ortaya çıkması ile yapılan soruşturmada yakalanarak tutuklanan Suat Aksoy (56)'un bir kafeteryada otururken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından da serbest bırakıldığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, ilk ifadesinde cinayeti kabul etmeyen Aksoy hakkında soruşturmayı derinleştiren Didim emniyeti, çevrede bulunan yüzlerce ev ve iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı. MOBESE kayıtlarını da inceleyen polis Hatice Tusu'nun, eski erkek arkadaşı Aksoy ile buluştuğunu tespit edince Aksoy ikinci kez gözaltına alındı.
KOLTUĞA DAMLAYAN KAN İZİ CİNAYETİ AYDINLATTI
Aksoy'un gözaltına alınmasıyla birlikte otomobilini inceleyen polis, koltuğa damlamış kan izinden örnek alarak, bunu da Tusu'nun kanıyla eşleştirdi. Polisin elde ettiği ipuçlarıyla yeniden sorguya alınan Aksoy bu kez cinayeti itiraf etti. Aksoy'un son kez konuşmak için buluştuğu emekli hemşireyi kendi arabasına bindirdiği, barışmaya ikna edemeyince de boğazını sıkarak öldürdükten sonra, Tusu'yu bataklığa gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Aksoy'un cinayetten sonra Hatice Tusu'nun arabasına binerek evinin iki sokak arkasına park ettiği ve parmak izlerini sildikten sonra sonra oradan uzaklaştığı ortaya çıktı.
KORODA YAN YANALAR
5 yıl önce eşinden boşandıktan sonra iki oğluyla birlikte yaşamaya başlayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun Aksoy ile Didim Kültür ve Sanat Derneği'nin sanat müziği korosundayken tanıştığı ve 2 yıl süren arkadaşlıkları sonrasında Tusu'nun ilişkisini sonlandırdığı öğrenildi.
Suat Aksoy ve Hatice Tusu'nun yan yana konserlere katıldıkları görüntü de ortaya çıktı. Ayrılığı kabullenemeyen Aksoy'un sürekli olarak rahatsız etmesinin ardından Tusu'nun mahkeme kararıyla eski erkek arkadaşı hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı öğrenildi.
Öte yandan Tusu'nun cenazesi bugün memleketi olan Söke'nin Özbaşı Mahallesi'nde ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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