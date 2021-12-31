Hastane bahçesinde kahreden olay!

Antalya'da, dün Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bahçede bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve hastanedeki personele bildirdi.

DHA'da yer alan habere göre bahçeye gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin İrem K. olduğu, sabah erken saatlerde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle ambulansla hastaneye getirildiği, acil serviste tedavisi yapıldıktan sonra binadan ayrıldığı belirlendi.

Üzerinden tedavi barkodu çıkan İrem K.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.