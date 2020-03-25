Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Koronavirüsten korunmada uygulanmasını bildiğimiz önlemlerin yanında bilmediklerimiz de var. Oysa basit tedbirler virüsle enfekte olma riskini düşürmede çok etkili. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, rehber niteliği taşıyan bilgilendirmeleri ile hem halk sağlığını korumanın yollarına hem de yeni düzene daha kolay uyum sağlama konusunda yapmamız gerekenlere dikkat çekiyor. İşte evde, sokakta ve işyerinde almamız gereken önlemler. Ceyda Erenoğlu’nun haberi...

EVDE ALINACAK ÖNLEMLER

*Dışarıdan eve girerken ayakkabı ve çoraplarınızı dışarıda çıkarın.

* Mont ve hırka gibi kıyafetlerinizi güneş görebilecekleri yerlere asın.

* Dışarıda kullandığınız çantaları evin içinde kapının girişine koyun salgın sürecinde kolay silinebilir çantalar kullanın.

* Mümkünse evde bir kirli odası oluşturun, tüm kıyafetleri tamamen o odada çıkarıp çamaşır makinesine atın.

* Kıyafetlerinizi çıkardıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü sabunla yıkayın.

* Ellerinizi 20 saniye boyunca el sırtı, parmak araları, tırnaklar ve baş parmak dahil olmak üzere sabunla yıkayıp, sabun kalmayacak şekilde durulayın ve iyice kurulayın.

* Cep telefonu, anahtar gibi sıklıkla kullanılan malzemelerinizi en az yüzde 70 alkol içeren kolonya ile silip ardından ellerinizi tekrar yıkayın.

* Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendil ile kapatın, yoksa avuç içi kullanın ve ellerinizi tekrar yıkayın.

* Evİnizi günde iki kere 30 dakika cereyan yapabilecek şekilde havalandırın.

* Çamaşırlarınızı renkliler dahil 50-60 derecede uzun programda yıkayın.

* Dışarıdan satın alınacak ürünlerin paketli olmasına dikkat edin.

* Satın alınan açık yiyecekler hariç paketteki yiyecekleri en az yüzde 70 alkol içeren kolonyalı ya da çamaşır sulu bez ile silip kuruladıktan sonra dolaplara yerleştirin.

* Ev temizliğinde yüzde bir oranında çamaşır suyu ve su kullanın (yaklaşık 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu)

* Mümkünse dışarıdan yemek sipariş etmeyin, evde yapılıp yenmesine özen gösterin.

* Dışarıya çıkma durumunda kalındığında; saat, takı, toka gibi virüsün bulaşabileceği gereçler takmayın.

* Damacana su sipariş ettiğinizde dışını en az yüzde 70 alkol içeren kolonya ile silip kuruladıktan sonra eve alın ve ellerinizi tekrar yıkayın

* Sebzeleri sulandırılmış sirkeli suda yarım saat bekletin, meyveleri kabuğunu soyarak tüketin.

* Günde 8 saat uyku düzenine ve en az 2 litre su içmeye dikkat edip ağzın ve boğazın kuru kalmamasına özen gösterin.

* Ellerinizin çatlamaması için düzenli olarak el kremi kullanın.

SOKAKTA ALINACAK ÖNLEMLER

* Toplu taşıma ve taksi kullanmanız gerektiğinde ellerinizi mümkün olduğu kadar kullanmadan binip inmeye özen gösterin

* Ev dışında bulunmak zorunda olduğunuzda ellerinizi yüzünüze sürmeyin, dışarıdan yiyecek yemeyin.

* Alışveriş yaparken insanlarla arada 1,5 metre mesafe olmasına dikkat edin.

* Para alışverişi yaptıktan sonra ellerinizi yüzünüze ve gıdaya temas ettirmeyin.

* Pazar yerlerinde belediyenin aldığı önlemlere uygun hareket edin.

* Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendil ile kapatın, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafını kullanın. Mendilleri sokağa atmayın.

* Sokakta kullandığınız maske ve eldiveni de sokağa atmayın. Eve girerken önce eldiveni çıkarıp ellerinizi yıkayın, ardından maskenizi çıkarıp ellerinizi tekrar yıkayın.

İŞ YERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

* İş yerinde giymek üzere farklı bir ayakkabı bulundurun çıkarken diğer ayakkabınızı giyin.

* İş yerine gittiğinizde ellerinizi 20 sn boyunca el sırtı, parmak araları, tırnaklar, baş parmak dahil olmak üzere sabunla yıkayıp, köpük kalmayacak şekilde durulayıp, iyice kurulayın.

* Ellerinizi yüz bölgesine temas ettirmeyin.

* Çalıştığınız odada masaları 1,5 metre arayla düzenleyin

* Çalışma ortamınızın günde 3 kere yüzde bir sulandırılmış çamaşır suyu ve su kullanılarak temizlenmesine dikkat edin (yaklaşık 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu)

* Çalışma ortamında masalar, tuvaletler, musluk başları, aydınlatma açma kapama düğmeleri, kapı kolları, yerler vb. silinebilecek tüm yerleri günde 3 kere yüzde bir sulandırılmış çamaşır suyu ve su kullanılarak silin (yaklaşık 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu)

* Ortak kullanılan telefonlar, klavyeler ve diğer cihazları günde 3 kere yüzde bir sulandırılmış çamaşır suyu ve su kullanılarak silin (yaklaşık 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu)

* Diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araç ve ekipmanlarını mümkün olduğunca kullanmayın.

* Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendil ile kapatın, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafını kullanın.

* Tek kullanımlık mendiller, maske ve eldivenler için ayrı bir kapaklı çöp kovası sağlayın

* İş yerinizi günde iki kere 30 dakika cereyan yapabilecek şekilde havalandırın.

* Dışarıdan mümkün olduğu kadar yemek yemeyin, yiyeceklerinizi evden getirip tüketin.

* Dışarıdan paket servisi isterseniz paketleri en az yüzde 70 alkolü olan kolonyalı bez ile silip kurulayarak açın ve yemeğinizi ellerinizi yıkadıktan sonra yiyin.

* Günde 2 litre su için, ağzın ve boğazın kuru kalmamasına özen gösterin.

* Kişisel bardaklarınızı her akşam iş bitiminde çamaşır suyu karıştırılmış su içinde bekletin.

* Servis araçları yetkililerini, özellikle sık temas edilen yüzeylerinin günde 3 kere yüzde bir sulandırılmış çamaşır suyu ve su kullanılarak silinmesi konusunda uyarın (yaklaşık 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu)

* Servis ve toplu taşıma aracı çalışanı veya kullanıcısı iseniz araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltın.

* İş yerinde kullandığınız maske ve eldiveni sokağa atmayın. Eve girerken önce eldiveninizi çıkarıp ellerinizi yıkayın, ardından maskenizi çıkarıp ellerinizi yıkama işlemini tekrarlayın.

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