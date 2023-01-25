Halk otobüsü baraja düştü!

İçerisinde 10 kişinin olduğu otobüsü görenler ekiplere bilgi verdi. Bölgeye ambulans ile itfaiye ait su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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