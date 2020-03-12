Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Fatih'te Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir kafede silahlı saldırıya uğrayan Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna vatandaşı Uygur Türkü işadamı Saimait Aierken'in cinayetiyle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay sonrası Suriye'ye kaçmaya çalışırken Adana'da yakalanan tetikçiler Kırgısiztan uyruklu Hüseyin Ahmet A. ve Abdullah E. tutuklanmıştı.

DEAŞ'A KATILMIŞLAR

Soruşturmada, şüpheli Abdullah E.'nin 2013, Hüseyin A.'nın ise 2015 yılında turist olarak Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. 2 şüphelinin daha sonra yasadışı yollarla Suriye'ye geçerek terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları ortaya çıktı.

TALİMAT İDLİB'DEN

Tetikçilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerinde İdlib'de tanıştıklarını söyleyen 2 şüpheli, işadamının suikast emrini Özbek asıllı Adem adlı bir militandan aldıklarını söyledi.

Tetikçilerden Abdullah E. ifadesinde "Örgüt yöneticisi Adem, 'İstanbul'a gideceksin. Hüseyin A. ile bulaşacaksın. Karşılığında 50'şer bin dolar para alacaksınız' dedi. Ardından, öldürülecek kişinin fotoğrafını ve ev adresini verdi. Bir de bin 500 dolar yol harçlığı. Bir hafta izleyip öldürdük" dedi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA TRANSFERİ

Olaydan sonra öldürülen işadamının eşinin de ifadesine başvuruldu. İşadamı Saimaiti Aierken'in eşi, ifadesinde, yüklü miktarda bir para transferinden bahsederek "Kırgızistan'da üst düzey bir işadamı ile bir Türk'ün parasını yurt dışından transfer etmeye çalışırken sorunlar yaşadı. Eşim kendisini öldürtmeye çalıştıklarını söyledi.

Paraları nereye transfer etmeye çalıştığını bilmiyorum. Cinayetten 15 gün önce Kırgızistan'da bize ait 1 milyon doları Türkiye'ye getirtmek istedik. Parayı taşıyan eşimin arkadaşı havalimanında öldürüldü. Paramız da gasp edildi" dedi.