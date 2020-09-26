Kalorifer peteğinin arkasından çıktılar! 'Soğukoluk'u hatırlattı!

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Yıllar önce duayen gazeteci Uğur Dündar'ın, İskenderun'un Soğukoluk Yaylası'ndaki otellerin dehlizlerine saklanan ve fuhuşa zorlanan kadınların dramını anlatan haberinin benzeri Trabzon'da yaşandı. Trajedinin merkezi, Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde bir oteldi.

KALORİFER PETEĞİNİN ARKASINDAN ÇIKTILAR

Enis Yıldırım'ın haberine göre, ahlak bürosu ekipleri, ilçede bir otele fuhuş baskını yaptı. Otel odalarını dolaşan polis, bir kalorifer peteğinin yerinden oynadığını fark etti. Peteği çeken ekipler, duvarda yan odaya açılan gizli bir geçit tespit etti.

İKİ İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI

Burada saklanan yabancı uyruklu 3 kadına fuhuş yaptıkları gerekçesiyle işlem yapıldı. İkisi Kırgızistan ve biri Moldova uyruklu kadınların sınır dışı edileceği öğrenildi. Otelin iki işletmecisi de fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından gözaltına alındı.