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Sen misin kadına el kaldıran! Mahalleli dövdü!

İzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre eski sevgilisi A.Ş. ile sokakta tartışan A.E., gerginliğin artması sonucu A.Ş.'yi darp etti. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, eski sevgilisini darp eden A.E. ise vatandaşlar tarafından feci biçimde dövüldü

Giriş: 09.05.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: İzmir'de sevgilisine darp uygulayan adam vatandaşlar tarafından dövüldü - İzmir haberleri
Sen misin kadına el kaldıran! Mahalleli dövdü!
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DHA

İzmir'in Konak ilçesinde olay, dün gece 23.50 sıralarında Alsancak semti Yüzbaşı Şerafettin Sokak'ta meydana geldi.

ONUNLA GİTMEK İSTEMEDİ DARP ETTİ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, eski sevgilisi A.E. ile sokakta karşılaşan A.Ş. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, A.E. kendisi ile gelmek istemeyen A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumrukla darp etti.

KAÇTI AMA VATANDAŞLAR YAKALADI

Vücuduna aldığı darbeler ile yere düşen talihsiz kadın, A.E.'nin tekme darbelerine de maruz kalarak yaralandı. Olay sonrası kaçan A.E., vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası A.E. polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Yaralanan talihsiz kadın ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası A.Ş.'nin şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, A.E.'nin eski sevgilisi A.Ş.'yi darp ettiği anlar saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan A.E. ve A.Ş. tartışmaya başlıyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

A.Ş.'yi kendisi ile gelmesi için kolundan çeken A.E., daha sonra A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumruk darbeleri ile darp ediyor. Aldığı darbeler ile A.Ş. yere yığılırken, A.E. yerde tekmelemeye devam ediyor. Daha sonra kaçan A.E.'nin peşinden vatandaşların koştuğu görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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