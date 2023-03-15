Özel yurtta aşçı satırla katletmişti! İşte caninin cezası!

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Özel yurtta öğrenciyi öldüren aşçının cezası belli oldu!

Antalya'da özel yurtta üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul'u öldüren, yurtta aşçı olarak çalışan sanık 38 yaşındaki İ.G.'ye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Giriş: 15.03.2023 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
Özel yurtta öğrenciyi öldüren aşçının cezası belli oldu! - En son haberler
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AA

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti sanık İ.G'yi, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

SANIĞA İNDİRİM UYGULANMADI

AA'da yer alan habere göre mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

YURDUN YEMEKHANESİNDE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda 7 Aralık 2021 tarihinde, aşçı olarak çalışan İ.G. (38), Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u (18), henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

DURUŞMAYA GİZLİLİK VE YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Şüpheli İ.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Olayla ilgili görülen duruşmalarda "gizlilik kararı ve yayın yasağı" kararı verilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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